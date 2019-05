Kriminalpolizei : Einbruch in einen Bungalow

Bexbach In Bexbach wurde am Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen 17.30 und 19.50 Uhr gewaltsamen Eintritt in einen Bungalow in der Fliederstraße.

Wie die Polizei mitteilt, war der Einbrecher über die rückliegende Hausseite durch die Terrassentür ins Innere gelangt. Dort durchsuchte er alles und ließ Schmuck und Bargeld mitgehen.