Bexbacher Veranstaltung beginnt am 27. April E-Mobilität großes Thema bei der Camping-Messe

Seit mehr als 60 Jahren ist sie aus dem Terminkalander von Camping- und Outdoor-Begeisterten im südwestdeutschen Raum nicht wegzudenken: Vom Samstag, 27. April, bis Sonntag, 5. Mai, findet dieses Jahr in Bexbach die 63. Ausgabe der Messe „Camping, Freizeit, Automobil“ auf dem und rund um den Blumengarten statt. Knapp 50 000 Quadratmeter Fläche bietet das Messegelände. 500 mehr als vergangenes Jahr: Der Camper-Flohmarkt des ADAC wird nicht mehr durchgeführt, die Fläche wurde an einen Aussteller verpachtet, so Volker-Wagner, der den städtischen Messebetrieb leitet.