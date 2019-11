Dies wird die Welt verändern : Eine Entdeckung, die alles verändert

Homburg Die Gen-Schere CRSPR wird die Welt verändern. Noch stehen wir ganz am Anfang. Wer wissen will, wie es weitergeht, sollte diesen Film sehen.

Bahnbrechende Erkenntnisse kommen meist auf leisen Sohlen daher. In der Fachwelt natürlich nicht, denn da gab es hinter den Kulissen schon Zoff, wem denn nun genau welcher Anteil an der Entdeckung der Gen-Schere CRISPR gebührt. Eigentlich der Natur selbst, denn der konnte man mit Hilfe gentechnologischer Forschung ein Geheimnis entreißen: wenn Viren ein Bakterium angreifen, schneiden Enzyme ein Stück aus der Viren-DNA heraus und bauen es an einer ganz bestimmten Stelle im Bakterienerbgut wieder ein: am sogenannten CRISPR-Abschnitt.

Die Zelle schreibt diesen Abschnitt dann in ein RNA-Molekül um, die CRISPR-RNA. Das Protein Cas9 wiederum schneidet das Erbgut eingedrungener Viren heraus und setzt die Erreger dadurch außer Gefecht. Klingt kompliziert und hört sich an wie ein verbissener Kleinkrieg, den Forscher nicht nur faszinierend fanden, sondern für ihre eigenen Zwecke nutzbar machen wollten. Wie wäre es, wenn man von einem Strang DNA mit einem fehlerhaften Erbgut einfach dieses Stückchen rausschnippelt und dafür mit „gesunden“ Informationen ersetzt?

Wissenschaftler aus aller Welt untersuchen inzwischen CRISPR-Cas9 und wollen es weiterentwickeln. Vor allem aber nutzen sie es als Werkzeug zur Untersuchung von Genen. Da es sehr viel präziser, effizienter und kostengünstiger ist als bisherige Methoden, ist es in vielen Labors unverzichtbar geworden. Was verbirgt sich nun hinter dieser Methode? Das zeigt der Dokumentar-Film „Human Nature - Die CRISPR-Revolution“ mit Podiumsveranstaltung, der exklusiv im Saarland nur in Homburg am Universitätsklinikum zu sehen ist - und zwar am 29. November, um 19 Uhr im Hörsaal 1 der IMED (Gebäude 41). Der Eintritt ist frei.