Am Samstag, 1. Dezember, findet von 10 Uhr bis 14 Uhr im Schulhaus der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule, Am Ring 39 a in Spiesen-Elversberg der 17. Adventsbasar unter dem Sternenhimmel statt, zu dem die Schülerinnen und Schüler der Schule und das Kollegium einladen.