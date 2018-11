Unfallflucht in Elversberg: Am Samstagmorgen beschädigte ein Unbekannter mit seinem Auto in der Zeit zwischen 5.30 Uhr und 9.30 Uhr einen geparkten Peugeot in der Fichtenstraße. An dem Peugeot, so die Polizei, entstand ein Streifschaden, der vom Heck bis zur Fahrertür reichte. Der Außenspiegel der Fahrertür war auch ab.

Hinweise an die Polizei unter Tel. (0 68 21) 20 30.