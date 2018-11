Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 42-Jähriger aus Spiesen-Elversberg in der Nacht auf Sonntag. Wie die Polizei vermeldet, sah eine Zeugin einen stark betrunkenen Mann in der Grubenstraße in Elversberg. Beim Urinieren stürzte er in einen Gartenzaun und verletzte sich im Gesicht. Auch der Gartenzaun sah nach der Aktion nicht mehr so gut aus.