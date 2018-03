15-Jährige aus Spiesen-Elversberg ist drittes Drogenopfer

Ein 15-jähriges Mädchen aus Spiesen-Elversberg ist das dritte saarländische Drogenopfer in diesem Jahr. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Das Mädchen sei am Montag (19. März) leblos in der Wohnung der Eltern aufgefunden worden. Rettungssanitäter hätten noch versucht, sie zu reanimieren. Jedoch ohne Erfolg. Wie die Polizei weiter mitteilt ergab eine am Institut für Rechtsmedizin durchgeführte Obduktion als Todesursache eine Drogenintoxikation.