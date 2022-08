Gemeinde Schiffweiler informiert : Stennweiler Ortsrallye: Wo Geschichte erlebbar wird

Stennweiler Auf Schusters Rappen durch die Straßen des Heimatdorfes ziehen, dabei auf den Pfaden längst verflossener Zeiten wandeln und hinter jeder Ecke Altes und Neues entdecken... Das ist die Grundidee des diesjährigen Familienprogramms der Gemeinde Schiffweiler: Die Stennweiler Ortsrallye, die am ersten Feriensonntag mit einer großen Auftaktveranstaltung aus der Taufe gehoben wurde.

Nach dem großen Publikumserfolg der Schiffweiler Ortsrallye im vergangenen Jahr war rasch klar, dass dieses Erfolgskonzept auch in den folgenden Jahren weitergeführt werden müsse, mit jeweils anderen Ortsteilen. Unter dem Motto „Zwischen Linde und Silberbach“ steht in diesem Jahr Stennweiler im Zentrum des Interesses. Startschuss der Rallye, welche für Erwachsene ebenso spannend ist wie für Kinder und Familien, war passenderweise das Stennweiler Dorffest, das zu Beginn der Sommerferien gefeiert wurde. 15 historische Darsteller, welche die unterschiedlichen Epochen Stennweiler Geschichte von der Antike bis in die Moderne verkörperten, säumten die Straßen und Winkel des Dorfes, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde weiter heißt.