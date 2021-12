Neueröffnung in Ottweiler : Neuer Supermarkt „mit Ausblick“ in Ottweiler

Nach einigen Hindernissen während der Bauphase hat in Ottweiler nun ein neuer Penny Markt eröffnet. Foto: Fauser/Schoofs Immobilien

Ottweiler Nach einigen Hindernissen während der Bauphase hat in Ottweiler, Saarbrücker Straße 72, nun ein neuer Penny-Markt eröffnet. Die Filiale, die von der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt entwickelt und finanziert wurde, punktet sogar mit einem Fernblick in die Umgebung, wie es in der Mitteilung der Immobilien GmbH heißt.

Geplant gewesen sei diese Tatsache nicht von Anfang an, vielmehr habe man wegen einer niederschlagsabhängigen Quellenentwicklung auf dem Grundstück den Bau des Marktes komplett neu planen und beantragen müssen, was zu einer massiven Verzögerung führte.

Vor dem Supermarkt wurde eigens eine Bushaltestelle eingerichtet; die Anlieferzone ist umbaut und damit anwohnerfreundlich. Der angeschlossene Metzger wird voraussichtlich Mitte Januar öffnen, heißt es.

„Die Verlagerung des zu klein gewordenen Bestandsmarktes von Penny an den südlichen Ortsausgang von Ottweiler war für Schoofs ein Projekt mit besonderen Herausforderungen“, sagt Mohamed Younis, Geschäftsführer der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt. Das Grundstück am Hang drohte durch das sich in der Senke sammelnde Niederschlagswasser schier unterzugehen. Daher musste nach Baufreigabe noch einmal komplett neu geplant und der Genehmigungsprozess erneut durchlaufen werden. „Wir haben das Gelände aufgefüllt, acht Meter hohe Stützwände errichtet und nun thront der Penny fast wie eine Burg in Ottweiler mit bester Aussicht“, berichtet Younis. Auf einer Gesamtmietfläche von 1300 Quadratmetern entfallen nun 1080 Quadratmeter auf den Lebensmitteldiscounter Penny und 220 Quadratmeter auf die angeschlossene Metzgerei.

„Mit dem Metzger Braun aus Konken haben wir einen Familienbetrieb, den wir bereits im letzten Jahr für den Penny-Markt in Landstuhl gewinnen konnten und der viel Wert auf Geselligkeit legt“, freut sich Younis über die Fortsetzung des erfolgreichen Mieter-Mixes. „Die großzügige Terrasse der Metzgerei mit dieser besonderen Fernsicht wird sicher ein beliebter, gastronomischer Treffpunkt“, so Younis weiter. Wer zum Einkaufen oder für eine schnelle Mittagspause mit dem Bus der Stadtbusringlinie fahren möchte, kann an der eigens dafür eingerichteten Bushaltestation aussteigen. Für alle, die mit dem Auto kommen, stehen 70 Parkplätze zur Verfügung, rund 20 Plätze mehr als beim alten Markt.

Der neue Penny-Markt ist mit einer Verkaufsfläche von knapp 800 Quadratmetern ganze 200 Quadratmeter größer als der alte, zu klein gewordene Markt. Penny testet derzeit bereits in über 100 Märkten ein innovatives Bezahlverfahren, der neue Markt in Ottweiler wird ebenfalls zu den Testmärkten dazugehören. Dabei scannen die Kunden die Produkte mit dem eigenen Smartphone selbst. Zuvor muss lediglich die entsprechende App installiert werden. Die Nutzer der App zahlen mit Karte an der gesonderten Scan&Go-Kasse. Das dauere im Durchschnitt nur rund 30 Sekunden.

„Ich freue mich, dass wir den Bürgern in Ottweiler eine qualitativ hochwertige Nahversorgung in der Nachbarschaft bieten können“, so Christoph Scholz, Pwnny-Expansionsmanager Südwest.