Danach richtet sich künftig die Höhe der Gebühren nach der angelieferten Menge in Litern statt wie bisher nach der Kategorie beziehungsweise Größe des zur Anlieferung verwendeten Fahrzeugs. Bis 125 Liter kostet die Entsorgung einen Euro, bis etwa 375 Liter (zum Beispiel Kofferraum) drei Euro, bis etwa 625 Liter (zum Beispiel Pkw-Kombi) fünf Euro, bis etwa 875 Liter (zum Beispiel Pkw-Anhänger) sieben Euro, bis etwa 1000 Liter (zum Beispiel großer Anhänger, Pritsche) acht Euro, jeder weitere Kubikmeter acht Euro. Die maximale Annahmemenge ohne vorherige Rücksprache beträgt acht Kubikmeter.

Die angelieferte Menge in Litern bemisst sich dabei anhand der angelieferten Säcke (125 Liter als gängige Größe eines „Gartensackes“). Die Festlegung der Gebührenhöhe anhand der angelieferten Menge in Litern führt zu einer differenzierteren, verursachergerechteren Zuordnung der Kosten, so heißt es weiter. So werden beispielsweise Kleinmengen bis 125 Liter künftig lediglich einen Euro kosten (zuvor mindestens zwei Euro). Großanlieferungen von mehreren Kubikmetern können künftig mit acht Euro pro Kubikmeter ebenfalls gerechter abgerechnet werden, als dies bisher mit einer Lkw-Pauschale von 25 Euro der Fall war.