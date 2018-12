später lesen Kalender Lebendiger Adventskalender Teilen

Das Türchen des Lebendigen Adventskalenders der evangelischen Kirchengemeinde Neunkirchen öffnet sich diesen Samstag in der Christuskirche. Dort findet um 16 Uhr ein offenes Singen statt. Am Sonntag sind im Rahmen des Adventskalenders die Sonntagsgottesdienste in der Christuskirche (10 Uhr) und der Kirche St.