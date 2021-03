Fußball-Oberliga : Zwei wollen abbrechen, einer weiterspielen

Sollte die Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar fortgesetzt werden, stehen sich Wiesbachs Yannick Bach (gelb) und Elversbergs Lars Brückner (weiß-schwarz) noch einmal als Gegner auf dem Feld gegenüber. Zur kommenden Spielzeit wechselt Brückner dann an den Wiesbacher Wallenborn. Während der FC Hertha und die Mehrzahl der Oberliga-Clubs die aktuelle Runde aber am liebsten abbrechen würden, plädieren die Elversberger dafür weiterzuspielen. Foto: Andreas Schlichter Foto: Andreas Schlichter