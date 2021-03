Ortsrat Eppelborn : Friedhof bekommt eine neue Urnenwand

Eppelborn Der Ortsrat Eppelborn hat sich intensiv mit dem Haushaltsplan der Gemeinde befasst. Trotz Corona wird es noch wichtige Investitionen geben.

Positiv auf die Haushaltsentwicklung wirke sich der „Saarlandpakt“ aus. Schmitt führte aus, dass ein Darlehen bezüglich der Kassenkredite von rund 11,5 Millionen Euro sowie ein weiteres Darlehen in Höhe von rund 10 Millionen Euro an das Land abgegeben worden wären. „Durch diese Transaktionen ist die Zahlung von Zinsen und Tilgung natürlich stark zurückgegangen“, fasste Schmitt zusammen. Aufgrund der Gesamtsituation könne man im Gemeindebezirk Eppelborn erfreut sein, weil noch viele Investitionen im laufenden Jahr möglich sind. So konnten im Rahmen der Ortskernsanierung für den Ankauf von Grundstücken 100 000 Euro eingestellt werden. In der „Mädchenberufsschule“ wird der Ölheizkessel (Zentralheizung) ausgetauscht und erneuert. Die Brücke über den „Wiesbach“ im Bereich von Schuhhaus Backes und Café Resch wird in einem Teilbereich erneuert. „Hierfür stehen 160 000 Euro im Haushalt der Gemeinde“, erklärte der Ortsvorsteher und verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Bedarfszuweisungen des Landes.