Fußball Oberliga : Wiesbach wartet weiter auf den ersten Heimsieg

Auch gegen Mechtersheim reicht es nicht zum ersten Dreier auf eigenem Platz in der Oberliga RPS. FSV verspielt Zwei-Tore-Vorsprung.

FC Hertha Wiesbach – TuS Mechtersheim 0:1 (0:1). Der FC Hertha Wiesbach muss auch nach dem letzten Spiel vor der Winterpause weiter auf seinen ersten Heimsieg in dieser Saison warten. In einer ausgeglichenen Partie zog die Hertha vor 100 Zuschauern gegen den neuen Tabellenzweiten aus Mechtersheim knapp den Kürzeren. Der spielentscheidende Treffer fiel in der 36. Minute: Auf der linken Außenbahn nahmen Lucas Bidot und Luca Blaß den TuS-Torjäger Mert Özkaya mit unfairen Mitteln in die Zange. Der anschließende Freistoß fiel aus dem Gewühl heraus Valentino Zuch vor die Füße, der per Flachschuss zum 0:1 erfolgreich war. Im zweiten Abschnitt vergaben die Gastgeber zwei große Möglichkeiten zum Ausgleich. Zunächst landete ein Kopfball von Nico Wiltz, der den Verein in der Winterpause zum Regionalligisten 1. FC Nürnberg II verlässt, knapp neben dem linken Pfosten. Sieben Minuten vor Schluss schlug ein spektakulärer Flugkopfball des eingewechselten Merouane Taghzoute nach einer Flanke von Pascal Piontek im Netz ein. Dem Treffer wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung des Schützen die Anerkennung verweigert.