Fußball-Oberliga : Die kommende Runde schon fest im Blick

Kreis Neunkirchen Die laufende Saison in der Fußball-Oberliga ist zwar noch nicht abgebrochen. Beim FC Hertha Wiesbach, der SV Elversberg II und dem FV Eppelborn richten sich die Augen aber bereits auf die folgende Spielzeit. Wie ist der aktuelle Stand der Kaderplanungen?

Verlassen werden die Reserve des Regionalligisten dagegen nach dieser Spielzeit Torwart Joshua Blankenburg und Defensivspieler Jannick Geißler (bei beiden ist das Ziel noch nicht bekannt). Abwehrspieler Alexander Sutter wechselt zu Saarlandligist Spvgg. Quierschied und Mittelfeldspieler Julius Becker bricht zu einem weiteren Auslandsaufenthalt in die USA auf. Daneben wird auch Defensivspieler Jonas Holzweissig die SVE verlassen. Der 20-Jährige schließt sich dem FV Eppelborn an.

Bereits in der Winterpause hat sich die Hertha die Dienste von Rückkehrer Djibril Diallo (FK Pirmasens) und Jin An, der zuletzt in Portugal und davor bei Viktoria Arnoldsweiler in der Mittelrheinliga (vergleichbar mit der Oberliga) spielte, unter Vertrag genommen. Dazu haben nahezu alle Akteure des aktuellen Kaders für die Spielzeit 2021/22 verlängert. Die einzigen Ausnahmen: Fabio Pelagi wechselt nach Quierschied und Moritz Koch zieht voraussichtlich berufsbedingt nach Österreich. Torwart Leon Thomé bleibt Wiesbach zwar erhalten, will studienbedingt kommende Runde aber kürzer treten.