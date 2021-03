Ortsrat Humes : Räte diskutieren Straßenausbau „Großwies“

Humes Hans-Jürgen Herzog ist zudem als Schiedsperson in Humes für die nächsten fünf Jahre gewählt.

Die Mitglieder des Ortsrates Humes tagten unter der Leitung von Ortsvorsteher Karl Barrois im Feuerwehrgerätehaus. Auch in der Sitzung in Humes ging es wie in anderen Ortsräten der Gemeinde Eppelborn um den Haushalt, hier für die Planwerte für Humes bis 2024. Die Vorlage wurde einstimmig befürwortet, wobei es größere einvernehmliche Diskussionen über berücksichtigte Straßenbaubeträge der Anlieger der Straße „Großwies“ gab. In der Gemeinde existiere noch keine gültige Straßenausbausatzung.