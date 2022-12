Fußball-Oberliga : Gelingt Wiesbach doch noch ein Heimsieg?

Wiesbachs Nico Wiltz (am Ball) wird am Samstag im Rahmen des Heimspiels gegen Mechtersheim verabschiedet. Foto: Steven Mohr/Jan Huebner/Steven Mohr

Wiesbach Der Fußball-Oberligist empfängt an diesem Samstag zu seinem letzten Spiel vor der Winterpause Mechtersheim. Vor der Partie bestätigte der Verein, dass Trainer Michael Petry bis Sommer 2024 bleibt. Wiesbachs Zweite ist dagegen auf Übungsleiter-Suche.

„Michael hat im vergangenen Winter einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben“, berichtet Hertha-Präsident Helmut Berg. Beide Seiten sind – trotz einer bislang eher durchwachsenen Hinrunde – gewillt, diesen zu erfüllen. „Michael genießt weiter unser vollstes Vertrauen“, erklärt Berg vor dem letzten Heimspiel des Jahres der Hertha an diesem Samstag um 15.30 Uhr zu Hause gegen den TuS Mechtersheim. Vor der Partie wird Stürmer Nico Wiltz verabschiedet, der in der Winterpause zu Regionalligist 1. FC Nürnberg II wechselt (wir berichteten). Wiltz, der ursprünglich nach einem Jochbeinbruch Mitte Oktober nicht mehr an ein Comeback vor der Winterpause geglaubt hatte, wird auch im Aufgebot für die Partie gegen den Tabellen-Dritten der Oberliga-Südstaffel stehen. Bereits am vergangenen Wochenende wurde Wiltz beim 1:3 der Hertha beim FSV Jägersburg erstmals wieder nach seiner Verletzung eingesetzt.