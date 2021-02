Interview Wolfgang Hübschen : Bürgermeister sieht mehrere Optionen zur Preisgestaltung

Wolfgang Hübschen Foto: a-n

Weiskirchen Weiskirchen Müssen in Zukunft die Besucher des Wild- und Wanderparks in Weiskirchen ein Eintrittsgeld entrichten? Bürgermeister Wolfgang Hübschen beantwortete dazu einige SZ-Fragen.

HÜBSCHEN Als der Park vor der Gebietsreform im Jahr 1974 noch der selbstständigen Gemeinde Rappweiler-Zwalbach gehörte, wurden am Eingang solche Eintrittsgelder kassiert.

HÜBSCHEN Allein die Fixkosten für die Unterhaltung des Parks belasten unsere ohnehin finanziell hoch defizitäre Gemeinde pro Jahr mit rund 160 000 Euro. Investitionen in die von allen gewünschte Attraktivität des Parks können wir uns nur separat über den Haushalt leisten, wenn dieser das ausnahmsweise mal zulässt.

Da stecken die Verantwortlichen im Rathaus offensichtlich in einer vertrackten Zwickmühle. Wie soll es denn jetzt weitergehen?

HÜBSCHEN Ich persönlich favorisiere in einem ersten Schritt die Einführung einer geringen Park-Eintrittsgebühr. Dabei denke ich an einen Ticketpreis von vielleicht vier Euro, wobei Kinder- beziehungsweise Familienkarten den Eintritt sozial abfedern sollten. Auch müsste – wie bereits aus der Mitte des Gemeinderates vorgeschlagen – die Einführung einer günstigen Jahreskarte in die Entscheidung einbezogen werden.