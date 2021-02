Kostenpflichtiger Inhalt: Weiskirchen : Wild- und Wanderpark könnte bald kostenpflichtig werden

Anfang des Jahres stand Bürgermeister Wolfgang Hübschen vor dem Wild- und Wanderpark, um ankommende Besucher auf dessen vorübergehende Sperrung aufmerksam zu machen. Ein runder Tisch soll jetzt beraten, ob dort künftig Eintritte erhoben werden. Foto: Dieter Ackermann

Weiskirchen Ein runder Tisch soll in der Hochwaldgemeinde darüber beraten, ob an dem beliebten Ausflugsziel bald Eintritte erhoben werden. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.