Vera Heidger-Schöpf und Edgar Schöpf halten als Aktive des Karnevalsvereins Grün-Weiß-Rot 1971 Weiskirchen auch im Corona-Lockdown die Erinnerung an die letzte Karnevalssession wach. In den Fenstern des von ihnen betriebenen Hotels Schinderhannes ziehen unter anderem die Kostüme des Prinzenpaars alle Blicke der Passanten auf sich. Foto: a-n