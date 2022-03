Corona-Zahlen aktuell : Inzidenz übersteigt 2000er-Marke

Merzig Landkreis Merzig-Wadern meldet 465 neue Corona-Fälle.

Am Dienstag, 15. März, sind im Kreis Merzig-Wadern weitere 465 Corona-Fälle registriert worden. Das teilt der Landkreis mit. Die Fälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt: 133 in Merzig, 61 in Wadern, 42 in Mettlach, 106 in Beckingen, 78 in Losheim, 21 in Perl und 24 in Weiskirchen. Nachdem weitere 184 Personen wieder als genesen gelten, sind aktuell im Grünen Kreis 3228 Menschen mit Covid-19 infiziert. Die Inzidenz berechnet das RKI auf 2000,6.