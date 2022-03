Pandemie in Zahlen : Corona-Inzidenz nähert sich der 2000er-Marke

Merzig Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Wochenende 639 neue Corona-Fälle gemeldet.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat übers Wochenende vom 12. und 13. März 639 neue Corona-Fälle gemeldet: 161 in Merzig, 123 in Wadern, 68 in Mettlach, 103 in Beckingen, 27 in Perl, 33 in Weiskirchen und 124 in Losheim am See. Seit dem Wochenende gelten 172 weitere Personen als genesen – somit sind aktuell 3298 Personen im Grünen Kreis infiziert. Die Inzidenz liegt laut RKI bei 1968,7.