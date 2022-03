Pandemie in Zahlen : 194 neue Corona-Fälle

Merzig Die Inzidenz liegt nach RKI-Angaben aktuell bei 1938,7.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag, 14. März, 194 neue Corona-Fälle gemeldet: 42 in Merzig, 43 in Wadern, 15 in Mettlach, 28 in Beckingen, 43 in Losheim am See, 13 in Weiskirchen und zehn in Perl. Nachdem weitere 545 Personen wieder als genesen gelten, sind aktuell 2947 Menschen im Grünen Kreis mit Covid-19 infiziert. Die Inzidenz liegt nach RKI-Angaben bei 1938,7.