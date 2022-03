Fotoaktion : Schönste Tierpark-Fotos gesucht

Merzig Die Kreisstadt Merzig hat eine Fotoaktion ins Leben gerufen. Es geht um den Tier- und Archepark in der Stadt, der nun schon seit 60 Jahren besteht.

Der Merziger Tier- und Archepark feiert in diesem Jahr seinen sechzigsten Geburtstag. Aus diesem Grund sucht die Kreistadt Merzig die schönsten Fotos, die Besucher in den vergangenen in den vergangenen sechs Jahrzehnten von den Tieren und vom Park gemacht haben. „Kramt in Euren Fotokisten und schickt Eure Erinnerungen bis Donnerstag, 31. März, an die E-Mail info@tierpark-merzig.de“, schreibt die Stadt dazu in ihrer Pressemitteilung.