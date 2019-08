Nohn : Die „Viezbuxen“ spielen zum 37. Nuhner Buhnenfeschd

Nohn Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. August, feiert Nohn sein 37. Nuhner Buhnenfeschd. Der Musikverein und die Frauengemeinschaft Nohn laden alle Bürger aus dem Ort sowie alle Gäste aus Nah und Fern zum Besuch des Fests am Bürgerhaus Nohn ein.

Los geht es am Samstag um 19.30 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch den Musikverein Nohn und der Krönung der diesjährigen Buhnenkönigin. Ab etwa 21 Uhr spielen die „Viezbuxen“ Unplugged-Musik. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Blasmusik. Ab 11.30 Uhr gibt es den ganzen Tag Blasmusik live und ohne Pause. Den Anfang machen die Musikfreunde aus Rehlingen, weiter geht es mit den Musikvereinen aus Kreuzweiler, Bietzen, Merchingen und Tünsdorf. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr können die Kinder, mit dem Team von Event4Kids an der Olympiade teilnehmen. Zusätzlich bieten die Veranstalter Kinderschminken und Zuckerwatte an. Die Köche des Musikvereins bieten in diesem Jahr neben Schnitzel mit Pommes und Salat auch noch Salatteller an.