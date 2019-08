Neuer Ortsvorsteher in Saarhölzbach : Christian Stutz ist neuer Ortsvorsteher

Neuer Ortsvorsteher in Saarhölzbach

Saarhölzbach Der CDU-Kandidat tritt in Saarhölzbach die Nachfolge von Jürgen Leinen (SPD) an. Im Ortsrat hat die CDU die Mehrheit erobert.

Neue Mehrheitsverhältnisse nach der Kommunalwahl vom Mai haben im Ortsrat Saarhölzbach für einen Wechsel im Amt des Ortsvorstehers gesorgt. Die CDU hat die Wahl mit 52,6 Prozent der Stimmen gewonnen, konnte damit mit fünf Mitgliedern in den neun-köpfigen Ortsrat einziehen, derweil hat die SPD (40,9 Prozent) ein Mandat verloren. Die Christdemokraten stellen künftig mit Christian Stutz den Ortsvorsteher und Nachfolger von Jürgen Leinen (SPD), der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Aus den Händen von Bürgermeister Daniel Kiefer nahm Stutz in der konstituierenden Sitzung des Rates die Ernennungsurkunde in Empfang und wurde von ihm vereidigt. Zum Stellvertreter von Stutz wurde Peter Simon gewählt. Beide wurde ohne einen Gegenkandidat von allen Ortsratsmitgliedern, fünf der CDU und vier der SPD, einstimmig das Vertrauen ausgesprochen.