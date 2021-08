Flag-Football : Footballer spielen für guten Zweck

Ein Helm der Frankfurt Galaxy – hier Quarterback Jakeb Sullivan – wird am Samstag versteigert. Foto: imago images/Kessler-Sportfotografie/Juergen Kessler via www.imago-images.de

Merzig Flag-Football-Turnier der Merzig Mustangs: Erlös geht an die Flutopfer an der Ahr.

Die Flag-Footballer der „Merzig Mustangs“ veranstalten an diesem Samstag, 14. August, ab 10 Uhr ein Benefiz-Turnier auf dem Sportplatz des FSV Hilbringen. Alle Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken, Essen, Spenden und Tombola werden gespendet und kommen den Hochwasseropfern im Ahrtal zugute. Zudem wird ein Helm der Frankfurt Galaxy mit Unterschriften versteigert.

An diesem Turnier nehmen acht Teams teil, dazu gehören die Flag-Football-Mannschaften der Trierer Bieber, den White Terriers aus Illingen, der Mamer Warriors aus Luxemburg und der Mustangs. Die anderen vier Teams sind Neulinge in dem Gebiet Flag-Football, haben aber nicht gezögert, die Benefizaktion zu unterstützen. Diese Mannschaften sind eine Mannschaft des FSV Hilbringen (Fußball), eine Mannschaft der Jungen Union Merzig und zwei Mannschaften der HSV Merzig-Hilbringen (Handball).

Flag-Football ist eine Variante des American Football. Die Regeln sind nahezu gleich. Ein wichtiger Unterschied: Körperkontakt ist nicht erlaubt. Der Name Flag Football leitet sich von den Flaggen am Gürtel ab (siehe Foto oben). Werden diese vom Gegner abgerissen, wird das Spiel an der Stelle gestoppt. Das Flaggenziehen ist dabei dem Körperkontakt im American Football gleichzusetzen.