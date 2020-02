Polizei sucht Zeugen : Holzdieb flüchtet auf Quad vor Polizei

Weiskirchen Um einer Polizeikontrolle zu entgehen, ist ein Mann mit seinem Quad rechts von der Straße abgefahren und geflüchtet. Seinen Anhänger mit vermutlich gestohlenem Holz stellte er so, dass eine Verfolgung unmöglich war.

Ein Holzdieb ist am Donnerstag in Weiskirchen mit einem Quad vor einer Polizeikontrolle geflohen und entkommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war einer Streife gegen 18.30 Uhr auf der Straße zwischen Thailen und Rappweiler (Verlängerung „Pfaffenweg“) ein Fahrzeug aufgefallen, an dessen Anhänger die Beleuchtung ausgeschaltet war.