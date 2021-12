Corona-Zahlen von Dienstag in Merzig-Wadern : 51 Corona-Fälle im Grünen Kreis gemeldet

Merzig-Wadern Das Landratsamt meldet am Dienstag 51 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert liegt bei 356,6.

Das Landratsamt meldet am Dienstag 51 Corona-Neuinfektionen; 17 in Merzig, neun in Wadern, je sechs in Beckingen, Losheim am See und Weiskirchen, fünf in Mettlach und zwei in Perl. Somit sind nachweislich aktuell 633 Menschen im Kreis mit Covid-19 infiziert. 80 weitere Menschen gelten als genesen; 32 aus Merzig, 18 in Beckingen, elf in Losheim am See, neun in Wadern, fünf in Mettlach, drei in Weiskirchen und zwei in Perl.