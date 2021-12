Polizei-Bilanz über Unfälle : Nach Warnhinweis des Wetterdienstes vor Glätte: Autofahrer sind vorsichtig unterwegs

Der Wetterdienst warnte vor Glätte in der Nacht. Offensichtlich hatten sich Autofahrer im Saarland darauf eingestellt. (Symbolbild) Foto: dpa/Armin Weigel

Wadern/Nonnweiler/St. Wendel Wegen Schneefalls und überfrierender Nässe hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung für das Saarland vor Glätte auf Straßen herausgegeben. Nicht nur die Höhenlagen sollten demnach betroffen sein. Die Polizei indes zieht eine positive Bilanz der vergangenen Nacht.

Rutschige Straßen bis in Flusslagen: Das hatten die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die Nacht auf Dienstag, 7. Dezember, angekündigt. Es sollte anfangs bis ins Flachland schneien. Später waren Temperaturen über dem Gefrierpunkt angekündigt. Nur noch im Hochland sollte es glatt bleiben.

Ganz so dramatisch entwickelte sich die Wetterlage nicht. Nur oberhalb von 400 bis 500 Metern war es vereinzelt bis zum frühen Morgen glatt. Offensichtlich hatten sich Autofahrer auf die prophezeite Lage eingestellt. Denn sowohl die Polizei in Wadern für den Bereich Nordsaarland als auch in St. Wendel meldete lediglich einen Unfall, der mit winterlichen Straßenverhältnissen zusammenhängen soll.