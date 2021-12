Corona-Zahlen von Montag in Merzig-Wadern : 32 neue Corona-Fälle im Landkreis

Merzig-Wadern Der Landkreis meldet 32 Neuinfektionen im Grünen Kreis. Der Inzidenzwert liegt bei 361,5.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag 32 neue Corona-Fälle gemeldet. Neun Fälle wurden in Merzig gezählt, 15 in Wadern, einer in Mettlach, zwei in Beckingen, zwei in Weiskirchen und drei in Losheim am See. 72 weitere Personen gelten als genesen.