Kolumne Unsere Woche Kein Hauch von Frühling in der Luft

Es ist schon längere Zeit an dieser Stelle nichts mehr übers Wetter geschrieben worden. In dieser Woche scheint es aber angebracht. Hat der April uns zuletzt wieder auf nachdrückliche Weise gezeigt, dass er macht, was er will.

19.04.2024 , 17:28 Uhr

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz