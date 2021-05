Sanierungsarbeiten : Mountainbiker sorgen für neuen Innenanstrich in der Odilienkapelle

Wahlen/Oppen Pünktlich zur traditionellen Wallfahrt an Pfingstmontag präsentiert sich die Odilienkapelle im Waldgebiet Lückner zwischen Wahlen und Oppen mit nagelneuem Innenanstrich. Zu verdanken hat das kleine Gotteshaus diese durchaus notwendige Innenrenovierung der Radler-Gruppe „Flow-Riders“, deren Mitglieder aus den umliegenden Orten kommen und die regelmäßig den Lückner mit ihren Mountainbikes erkunden.

„Wir wollten mit der Aktion zeigen, dass wir nicht zu jenen Bikern gehören, die gedanken- und achtlos durch die Landschaft fegen, sondern dass uns der Wald, den wir nutzen, sehr am Herzen liegt“, erläutert Udo Werding, Mitglied der Flow-Riders und Chef eines Maler- und Stuckateurbetriebes in Erbringen, das Ansinnen der Gruppe. Über seinen Betrieb stiftete Werding die hochwertige Farbe für den neuen Innenanstrich. Er selbst erledigte die Arbeiten mit seinem Bike-Kameraden Christian Strunk aus Oppen.

Nachdem vor wenigen Jahren erst die Odilienstatue in der Kapelle mit großem finanziellem Aufwand saniert worden war, ist nun auch der Innenraum wieder wie neu. Dafür ist nicht zuletzt das ehrenamtliche Betreuerteam der Kapelle sehr dankbar. Die Wallfahrer am Pfingstmontag, 24. Mai, erwartet zum Gottesdienst ab 10 Uhr eine frisch herausgeputzte Kapelle, an der zudem zwei weitere Sitzbänke aufgestellt worden sind. Für die Flow-Riders steht nach dieser gemeinnützigen Aktion der nächste wichtige Schritt an: Der Gruppe will sich als Verein konstituieren. Die formellen Vorbereitungen hierfür laufen bereits.