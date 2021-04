Wiedereröffnung : Saisonstart auf der Fußballgolf-Anlage

Mit Abstand darf auf den 18 Bahnen in den Beckinger Saarwiesen ab dem kommenden Samstag wieder gespielt werden. Foto: Ruppenthal

Beckingen Anlage in Beckingen soll am Samstag öffnen. Im Juni steht ein Jubiläum an.

Die Betreiber der Fußballgolf-Anlage in Beckingen planen eine Wiedereröffnung der Bahn am kommenden Samstag, 24. April. Das teilten Moni und Bernd Hessel mit. Unter Beachtung der derzeit herrschenden Corona-Regeln soll ab 10 Uhr gespielt werden können.

Die Anlage im Saargarten startet dann in seine insgesamt zehnte Saison. Soweit es aufgrund der Pandemie-Auflagen möglich ist, soll dieses Jubiläum vom 4. bis 6. Juni auch gefeiert werden.

Auf der rund 50 000 Quadratmeter großen Anlage kann auf insgesamt 18 Bahnen gespielt werden. Pro Bahn dürfen bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten antreten. Die Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Auf den Spielbahnen besteht keine Maskenpflicht, aber immer die Pflicht zur Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern innerhalb der Gruppe und von mindestens fünf Metern zu einer fremden Gruppe.

Der Biergarten, das Beachsoccer-Feld und das Soccerfield bleiben dagegen vorerst geschlossen. Getränke, Eis und Snacks sind zur Mitnahme auf den Parcours erhältlich. Das Mitbringen von eigenen Getränken ist nicht gestattet. Es wird ausschließlich die Bezahlung mit Bargeld oder über zuvor erworbene Gutscheine akzeptiert.