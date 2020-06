An Pfingstmontag fand traditionell im Großen Lückner an der Odilienkapelle der Gottesdienst statt, der von Pastor Peter Alt zelebriert wurde. Angesichts der Corona-Pandemie mussten die Besucher auch auf Abstand achten. Foto: Werner Krewer

Oppen/Wahlen Viel Abstand und eine stille Feier: Das Coronavirus hat die jahrhundertealte Wallfahrtstradition im Lückner nicht zum Erliegen gebracht.

Ein Krieg war Anlass für das Versprechen, jedes Jahr von Wahlen aus zur Odilienquelle zu pilgern und dort die Heilige Messe zu feiern; und ein Krieg ganz anderer Art zwang die Gläubigen in diesem Jahr dazu, auf die Prozession zu verzichten. Während des 30-jährigen Krieges flohen die Wahlener Bürger, damals noch in Urwahlen ansässig, in die Wälder des Lückner und beteten an der Kapelle neben der Odilienquelle darum, dass ihr Dorf verschont bleiben möge. Als dieses Gebet erhört wurde, sollen die Bürger das Versprechen abgegeben haben, jedes Jahr einmal in einer Prozession zur Lücknerkapelle zu wandern und Gott für die erwiesene Gnade zu danken.