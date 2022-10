Ministerin Berg: „Ein echter Meilenstein“ : Rekordmittel für den ländlichen Raum im Saarland – und dennoch weniger als erhofft

Saarbrücken In den nächsten fünf Jahren fließen 93 Millionen Euro von EU, Bund und Land in den ländlichen Raum des Saarlandes. Gefördert wird unter anderem die Ausweitung des Öko-Landbaus. Zeitweise erschienen sogar 131 Millionen möglich.

Für die Förderung des ländlichen Raums und der Landwirtschaft im Saarland steht in den nächsten fünf Jahren so viel Geld zur Verfügung wie noch nie – allerdings hätte es nach den bisherigen Planungen noch mehr sein können. Umweltministerin Petra Berg (SPD) rechnet für die Förderperiode 2023-2027 des EU-Fonds für Landwirtschaft und ländlichen Raum (ELER) mit 93 Millionen Euro – 35 Millionen Euro mehr als in der letzten Förderperiode.

Zusammen mit der Kofinanzierung durch den Bund und aus dem Landeshaushalt wären 131 Millionen Euro möglich gewesen, diese Zahl hatte Jost im vergangenen Jahr in den Raum gestellt, diese allerdings unter einen „Haushaltsvorbehalt“ gestellt, was so viel heißt wie: noch nicht sicher.

In allen Förderbereichen stehe künftig mehr Geld zur Verfügung als in den Jahren zuvor, sagte Berg. Was soll nun damit passieren? Unter anderem soll der Anteil des ökologischen Landbaus im Saarland bis 2025 von 20 auf 25 Prozent steigen. Berg kündigte außerdem an, dass Mittel in die Vermarktung regionaler Lebensmittel fließen werden, aber auch in die Unterstützung von Landwirtschaftsbetrieben, die zum Beispiel in mehr Tierwohl investieren. Junge Landwirte können bei ihrer Existenzgründung gefördert werden.