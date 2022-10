Ex-Verteidigungsministerin : AKK kritisiert Scholz wegen Lage der Bundeswehr - und will alles für Erfolg der Ukraine tun

Saarbrücken Ex-Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat den Widerstand gegen eine bessere Ausstattung der Bundeswehr in ihrer Amtszeit beklagt. Im Visier: Bundeskanzler Olaf Scholz.

Die frühere Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat den amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz für die schlechte Ausstattung der Bundeswehr mitverantwortlich gemacht – zugleich aber seine Kehrtwende in der Rüstungspolitik gelobt. Die Forderungen nach einer besseren Ausrüstung der Truppe hätten bereits vor dem Ukraine-Krieg „alle auf dem Tisch“ gelegen, sagte sie dem Sender Phoenix in einem aktuellen Interview. Olaf Scholz habe damals als Finanzminister aber „eine andere Position eingenommen als heute“. Sie freue sich aber sehr darüber, „dass dieses Geld jetzt fließt und dass der Kanzler Olaf Scholz hier eine andere Position einnimmt als es damals der Finanzminister Olaf Scholz getan hat“. Es war eine der seltenen Aussagen Kramp-Karrenbauer zu Themen des Ressorts, das sie nach der Bundestagswahl vor einem Jahr hatte abgeben müssen.

Frieden nicht „umsonst“

Heute, so die frühere CDU-Bundesvorsitzende, unterstützten ihre Forderungen für die Ausstattung der Bundeswehr von damals viele innerhalb der Politik, aber auch außerhalb, die zuvor der Auffassung gewesen seien, dass weniger Geld auch ausreicht. „Dieser Krieg in der Ukraine hat uns einen Schleier von den Augen gerissen, zeigt uns die Herausforderung, vor der wir stehen.“ Frieden und Freiheit kämen nicht für „umsonst“, man müsse sich dafür einsetzten, so Kramp-Karrenbauer. „Und dazu gehört eben auch die entsprechende militärische Stärke“, sagte die frühere Saar-Ministerpräsidentin. Das heiße auch, „dass wir uns so stark machen, dass für die Zukunft es sich jeder zweimal überlegt, ob er auf europäischen Boden wieder einen Krieg beginnt“. Man müsse das, was Scholz Zeitenwende genannt hat, auch wirklich umsetzen.