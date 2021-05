Corona-Politik : Saarland zögert mit weiteren Lockerungen

Foto: dpa/Marijan Murat

Saarbrücken Wegen der hohen Corona-Inzidenz im Kreis Saarlouis verzögern sich offenbar weitere Schritte für alle.

In immer mehr Landkreisen des Saarlandes liegen Inzidenzwerte konstant unter 100 – die scharfen Regeln der Bundesnotbremse werden durch die milderen des Saarland-Modells ersetzt. Auch landesweit liegt der Wert seit vier Tagen unter 100. Dennoch belässt die Landesregierung die von ihr geschaltete Corona-Ampel aber vorerst auf Gelb. Damit gelten in allen Kreisen weiterhin stärkere Einschränkungen als beim Start des Saarland-Modells am 6. April.

Das machte am Dienstag Regierungssprecher Alexander Zeyer deutlich. Hintergrund ist offenbar die Entwicklung im Kreis Saarlouis. Dort lag am Dienstag der Inzidenzwert bei 116,3. Eine Unterschreitung der 100er-Grenze an fünf Tagen, die Voraussetzung für ein Ende der Notbremse ist, war damit nicht absehbar.

„Das Saarland-Modell wurde explizit für das gesamte Saarland entwickelt, auch aufgrund der hohen Mobilität der Saarländerinnen und Saarländer und der Größe des Landes“, stellte Zeyer auf SZ-Anfrage klar. Wenn alle Landkreise konstant unter einer Inzidenz von 100 lägen, werde man zeitnah über weitere Schritte informieren.

Das Saarland-Modell sah beim Start am 6. April unter anderem keine Testpflicht im Einzelhandel und auch nur eine eingeschränkte Testpflicht in der Außengastronomie vor. Generelle Testpflichten in großen Teilen des Handels und der Außengastronomie wurden erst am 12. April eingeführt, als die Corona-Ampel wegen steigender Fallzahlen auf Gelb geschaltet wurde.