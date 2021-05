Beschluss des Ministerrats : Ab 31. Mai wieder voller Präsenzunterricht an Saar-Schulen

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Saarbrücken Das saarländische Kabinett hat am Dienstag einer Beschlussvorlage von Bildungsministerin Streichert-Clivot zugestimmt.

Es hatte sich bereits am vergangenen Freitag angedeutet, nun ist es offiziell. Der Ministerrat im Saarland hat am Dienstag dem Wiedereinstieg in den vollen Präsenzunterricht nach den Pfingstferien zugestimmt. Das teilte Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) nach der Kabinetts-Sitzung mit. Damit folgte der Ministerrat einer Beschlussvorlage der Ministerin und „hat auch klar zum Ausdruck gebracht, dass es eine Priorität für Kinder und Jugendliche gibt“, sagte Streichert-Clivot. Geplant ist, dass alle Schüler ab dem 31. Mai wieder täglich zur Schule gehen. Der wochenweise Wechsel zwischen Distanzlernen zu Hause und Unterricht in den Bildungseinrichtungen hätte damit ein Ende.

Vorausgesetzt, der Sieben-Tage-Inzidenzwert pendelt sich auf Landesebene bis dahin stabil unter 100 ein, erklärte die Ministerin. Wenn in einem Landkreis die Infektionszahlen allerdings wieder steigen, und der Sieben-Tage-Inzidenzwert an drei Tagen in Folge über 100 liegt, tritt die Bundesnotbremse erneut in Kraft. Die Schüler müssten also wieder in den Wechselunterricht.

Der volle Präsenzunterricht gleiche nicht dem Unterricht vor der Pandemie, betonte die Ministerin. Es gelten weiterhin die Infektionsschutzmaßnahmen gemäß des Hygieneplans. Schüler, Lehrer wie weiteres Schulpersonal müssen eine Maske tragen, die Räume müssen regelmäßig gelüftet werden. Der Abstand von eineinhalb Meter muss außerhalb des Unterrichts eingehalten werden und die Schüler lernen in festen Kohorten nach Jahrgangsstufe. Auch die Testpflicht zwei Mal pro Woche geht weiter. Wer sich nicht testen lässt, darf die Schule nicht betreten.

