Ingbert zu unterstützen. Zwölf Feuerwehrleute rückten mit der Drehleiter und dem Hilfeleistungslöschfahrzeug an die Einsatzstelle aus. Die Rettung des Patienten sollte schonend und schnell geschehen. Allerdings hatte die Drehleiter Probleme in die Feldgasse einzufahren. Durch ein parkendes Fahrzeug musste das Einsatzfahrzeug mehrmals rangiert werden, was einige Zeit in Anspruch nahm. Nachdem die Drehleiter in Stellung gebracht war, erfolgte die Rettung innerhalb weniger Minuten aus dem zweiten Obergeschoss des Wohnhauses. Der Patient wurde dem Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus gebracht.