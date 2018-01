Spende für das Tierheim

Über 600 Euro können sich die Mitarbeiter des Homburger Tierheims am alten Erbacher Bahnhof freuen. Der Erlös aus einer Tombola, die in der Vorweihnachtszeit unter den Kunden des Geschäftes „Kosmetiktraum“ in Homburg ausgelost wurde, gehört nun dem Tierheim. Die Inhaberin des Instituts, Katja Thieme, zeigte sich begeistert, dass die Aktion von den Kunden so gut angenommen wurde, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das Geld findet im Tierheim gute Verwendung, zeigte sich Katja Thieme überzeugt.