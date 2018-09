Schöner Erfolg für den Feuerwehrnachwuchs

Im Rahmen der Abnahme der Leistungsspange für Jugendfeuerwehren hat am vergangenen Wochenende in Marpingen auch eine Gruppe der Jugendfeuerwehr des Löschbezirks Homburg-Mitte mit Erfolg teilgenommen. Das teilt die Stadt mit. Bei dieser Abnahme wird die Leistungsfähigkeit der Jugendlichen in den Bereichen Angriff- und Schnelligkeitsübung, Kugelstoßen, Staffellauf sowie in der Theorie festgestellt.

Die Gruppe aus Homburg konnte sich unter der Leitung von Hans Fehr, dem Beauftragten der Jugendfeuerwehr Homburg-Mitte, durch gute Ergebnisse weit vorne platzieren. Für einige der Gruppe bedeutete die Teilnahmen an diesem Wettbewerb auch den Abschluss ihrer Zeit bei der Jugendfeuerwehr. Damit werden sie in naher Zukunft zu den Aktiven wechseln.