Fahrrad aus Schuppen gestohlen

Zutritt in diesen Schuppen verschaffte sich der Täter nach Angaben der Polizei, indem er die Metallverriegelung, die zusätzlich mit einem Vorhängeschloss versehen war, mit Gewalt aufbrach und somit die Tür aufdrücken konnte. Vor dem Schuppen befindet sich der gepflasterte Verbindungsweg zwischen der Rathausstraße und der Parkanlage „Grüne Lunge“.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion in Homburg unter Telefon (0 68 41) 10 60) oder an den Polizeiposten in Bexbach unter Telefon (0 68 26) 9 20 70) zu wenden.

(pn)