Fast 70 Jahre für Europa gekämpft

Von Dietmar Klostermann

( Stiftung europäische Kultur und Bildung in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie Otzenhausen und die Asko-Europa-Stiftung mit. Krause hatte als junger Mann nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1949 die Europa-Union in Saarbrücken mitgegründet. Krause war vom damaligen Justizminister Heinz Braun (SPD) in die Europa-Union entsandt worden, nachdem er sich zuvor bei der SPD-nahen Soziallistischen Jugend Deutschlands „Die Falken“ engagiert hatte .Der junge Bankkaufmann Krause war „fasziniert“ von der Idee der Europäischen Einigung, die den furchtbaren Kriege n in Europa ein Ende setzen sollte. Dies sagte Krause bei seinem 80. Geburtstag 2010 der SZ. Schnell bekleidete der engagierte junge Europäer Krause ab den 50er Jahren wichtige Ämter in der Europa-Union. „Die Europäische Akademie Otzenhausen (EAO) im Nordsaarland ist steingewordenes Symbol dessen, was ein Großteil seines Lebens ausmachte und sein Denken beherrschte“, teilten die beiden Institutionen, die Krause so nachhaltig prägte, mit. In Europa entstanden mehr als 20 weitere Bildungszentren nach dem Vorbild der Akademie Otzenhausen.