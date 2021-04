Grenzüberschreitendes Einkaufen : Frankreich schließt den Einzelhandel – einige Ausnahmen bleiben bestehen

Zum dritten Mal seit Beginn der Corona-Krise müssen die meisten Geschäfte hinter der Grenze ihre Türen schließen. Der saarländische Handel könnte davon profitieren, doch die Hürden für die Kunden sind hoch.

Neue Kleidung bekommen die Franzosen zurzeit nicht im Geschäft – es sei denn, sie fahren über die Grenze. Denn im Saarland ist der Einzelhandel geöffnet. Davon könnten theoretisch viele Geschäfte auf deutscher Seite der Grenze profitieren. Doch sowohl durch die Einreiseregelungen nach Deutschland als durch die Ausgangsbeschränkungen in Frankreich sinkt die Zahl potenzieller Kunden. Wer aus dem Département Moselle ins Saarland einreist, muss bei jedem Grenzübertritt ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen können, das weniger als 48 Stunden alt ist. Außerdem muss man eine Erklärung zum Einreisegrund in die Bundesrepublik Deutschland ausfüllen. Darüber hinaus gilt ein Beförderungsverbot. Bus- und Bahnverbindungen zwischen dem Saarland und dem Département Moselle sind bis auf weiteres ausgesetzt. Außerdem ist in Frankreich selbst der Umkreis, in dem sich die Menschen frei bewegen können, auf zehn Kilometer um ihr Haus beschränkt. Als potenzielle Kunden bleiben aber noch die Pendler aus Frankreich, die sich berufsbedingt sowieso regelmäßigen Tests unterziehen müssen.