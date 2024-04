Landtag Saar-Landtag beschäftigt sich mit Rassismus und Gehältern

Das Saarland soll einen Anti-Rassismus-Beauftragten bekommen. Dieses neue Ehrenamt ist ein Thema der Plenarsitzung des Landtages am Mittwoch (09.00) in Saarbrücken. Es soll ein entsprechendes Gesetz verabschiedet werden. Außerdem wollen die Abgeordneten per Gesetz die für die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst vereinbarten Tariferhöhungen in Kraft setzen.