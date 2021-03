Erste Ausgabe findet 2022 statt : Metz verpasst Titel als Frankreichs Kulturhauptstadt

Metz hatte in seiner Bewerbung unter anderem mit seinem deutsch-französisch-italienischem Erbe und seiner Grenznähe zu Deutschland geworben. Foto: Philippe Gisselbrecht/Ville de Metz/Philippe Gisselbrecht

Metz Die Stadt Metz musste sich im Finale um den neuen Titel „Kulturhauptstadt Frankreichs“ geschlagen geben. Die erste Ausgabe wird Villeurbanne ausrichten. Insgesamt hatten sich 29 Kandidaten beworben. Das Budget ist mit einer Million Euro dotiert.

Es hat nicht gereicht: Metz hat es im Wettbewerb um den Titel „Kulturhauptstadt Frankreichs“ bis ins Finale gebracht, den Sieg aber trug die Industriestadt Villeurbanne davon. Die Gemeinde in der Metropolregion von Lyon in der Region Auvergne-Rhône-Alpes wird im kommenden Jahr als erste „Kulturhauptstadt Frankreichs“ ein besonderes Kulturprogramm bieten. Das hat das französische Kulturministerium am Dienstagmittag bekanntgegeben. Das von der Stadt vorgeschlagene Kunst- und Kulturprogramm sei „dynamisch, innovativ und kühn und allen zugänglich“, lautete das Urteil der Jury.

In einer Videobotschaft hatte der Metzer Bürgermeister François Grosdidider (Les Républicains) während der Bewerbung noch mit der Grenznähe von Metz für das Projekt geworben: „Metz besitzt ein erstaunliches italienisch-französisch-deutsches Geschichtserbe, das wenig bekannt ist“. Zudem betrage die Entfernung zu Deutschland, Luxemburg und Belgien nur 50 Kilometer, eine gute Lage, „um die französische Kulturhauptstadt nach Europa auszustrahlen“, so Grosdidider. Die Stadt fördere, nicht nur aufgrund ihres Titels als Unesco-Stadt der Musik, das künstlerische Schaffen und soziale Inklusion. Das hat die Jury offenbar nicht restlos überzeugt.

Die Jury, darunter Bernard Faivre d‘Arcier, ehemaliger Direktor der Festspiele von Avignon und aktuell als Vize-Präsident von Metz en Scènes eng in die Konzerthauslandschaft der Stadt eingebunden, hat am Ende nach acht Kriterien ausgewählt. Es zählten unter anderem der Innovationscharakter des Projektes, die Beteiligung der Einwohner und die kulturelle Ausrichtung, aber auch Nachhaltigkeit und internationale Kooperation. Für die Umsetzung erhält die Siegerstadt Villeurbanne eine Million Euro, die Finanzierung stemmen das Kulturministerium und das staatliche Finanzinstitut Caisse des Dépôts.

„Das Label verfolgt ein klares Ziel: die Dynamik und die Attraktivität unserer Gebiete hervorzuheben, indem alle zwei Jahre ein ehrgeiziges Projekt ausgezeichnet wird, das sich strukturiert und innovativ auf Kunst und Kultur fokussiert“, hatte Kulturministerin Roselyne Bachelot-Narquin (UMP) bei der Ausschreibung mitgeteilt.

Die Bewerbung war bis Ende 2020 offen gewesen, danach war Metz mit insgesamt 28 Kandidaten aus ganz Frankreich und einigen Überseegebieten in die erste Runde gekommen. Gegen zwei Konkurrenten aus der eigenen Heimatregion Grand Est hatte Metz sich dann in der zweiten Runde durchsetzen können: Die Bewerbungen des Gemeindeverbands Vitry-Champagne-Der und des elsässischen Colmar hatte die Jury nicht zurückbehalten. In der nun finalen Runde im März hatte es für jede Stadt im Finale gegolten, ihr geplantes Kulturprojekt detaillierter vorzustellen. Mitbewerber neben Metz waren zuletzt Brest, Laval, Le Mans, Saint-Paul im Übersee-Département Réunion, Sète, die Gemeindeverbände Val Briard und Grand’Angoulème - und eben Villeurbanne.