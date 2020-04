Dienstag oder Mittwoch wieder offen? : Rosengarten in Zweibrücken hofft auf Öffnung

Zweibrücken Der Rosengarten in Zweibrücken könnte nächste Woche wieder öffnen. Das kündigt der Vorstandsvorsitzende des Umwelt- und Servicebetriebs Zweibrücken (UBZ) Werner Boßlet an und plant mit Dienstag oder Mittwoch.

„Wir warten noch auf die neue Rechtsverordnung des Landes.“ Das Land Rheinland-Pfalz hatte am Freitag mitgeteilt, dass neben anderen Lockerungen auch Zoos, Tierparks und botanische Gärten wieder öffnen können. Am Montagmorgen kommen die Verantwortlichen zusammen und beraten, wie sie die Öffnung schnell umsetzen können, sagt Boßlet. Die geforderte „strenge Zutrittskontrolle“ soll dadurch erreicht werden, dass der Zugang und Ausgang nur über den Eingang am Kubus erfolgen wird. An der dortigen Kasse werden die Mitarbeiter durch eine Plastikscheibe geschützt. Der Spielplatz im Rosengarten muss wie alle Spielplätze geschlossen bleiben.