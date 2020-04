Monatelange Zwangspause : Forbacher Theater Le Carreau bricht Spielzeit ab

Forbach Das Theater Le Carreau in Forbach hat nach der Verlängerung der Corona-Ausgangssperre bis 11. Mai in Frankreich alle Aufführungen der restlichen Saison abgesagt. Die nationale Bühne arbeitet an der neuen Saison und setzt sich dafür ein, die Gehälter Festangestellter beizubehalten und „faire Lösungen“ für Freischaffende zu finden, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sophia Schülke