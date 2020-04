Virtuelles Weinfest : Prost! im Internet: „Pfälzer Weinfest für Dehäm“

Landau Mit dem ersten virtuellen Weinfest der Südlichen Weinstraße trotzen Freunde des Rebensaftes an diesem Freitag den Kontaktbeschränkungen während der Corona-Krise. Das „Pfälzer Weinfest für Dehäm“ ist von der örtlichen Tourismuszentrale organisiert und kommt ab 19 Uhr über einen Livestream in die Wohnzimmer.

Interessierte konnten vorab Pakete etwa mit einem Riesling eines regionalen Winzers oder einer Flasche Weißburgunder oder einer alkoholfreien Variante bestellen. Von den 1000 verkauften Paketen wollen die Veranstalter insgesamt 5000 Euro an Gastronomen und Freizeiteinrichtungen spenden, die wegen der Krise in Not sind.

www.weinfestfuerdehaem.de